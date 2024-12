“Chi è il Lonfo delle fanfole”. Vince il disegno di Rebecca

È stata premiata lunedì, al Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio, Rebecca Marovelli, autrice del disegno vincitore tra quelli creati dai bambini che hanno partecipato lo scorso 6 agosto al laboratorio “Chi è il Lonfo delle fanfole” tenuto da Lucia Morelli nel calendario del terzo festival “I Musei del Sorriso“, organizzato dal Sistema Museale territoriale della provincia di Lucca con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio.

Le sembianze del Lonfo, da quanto si apprende nella poesia scritta da Fosco Maraini nel linguaggio di sua invenzione che definì “metasemantica”, sono sconosciute, ma da esercizi di libera immaginazione sono nate illustrazioni personali del personaggio.

Tra tutti i disegni realizzati ne è stato scelto uno, quello di Rebecca, che è stato realizzato in 3D a cura di Cristiano Cavani di R3direct. Lunedì è avvenuta la consegna ufficiale del Lonfo in 3D e la premiazione di Rebecca da parte di Lucia Morelli, referente del festival per i progetti didattici, per conto di Alessandro Colombini, presidente dell’assemblea dei musei aderenti al Sistema Museale Territoriale, insieme al sindaco di Piazza al Serchio, Andrea Carrari, di Umberto Bertolini, curatore del museo, di Manola Bartolomei, operatrice del museo, e di Cristiano Cavani della R3direct.

Maraini, antropologo, orientalista, alpinista, fotografo, scrittore e poeta italiano nato a Firenze, si innamorò delle Alpi Apuane da ragazzo e ad esse rimase legato tutta la vita, tanto da sceglierle come luogo di elezione, di residenza. La sua casa in Pasquigliora, acquistata recentemente dal Comune di Molazzana, in collaborazione con il CAI diventerà una casa-museo con annesso un “Rifugio Culturale”.