Cercatore di funghi soccorso nei boschi: recuperato con l’elicottero Pegaso

Lucca, 12 settembre 2025 - La passione per i funghi si è trasformata in un’avventura ad alta tensione questa mattina nei boschi sopra Pariana, a Villa Basilica, dove un cercatore si è infortunato durante l’escursione. L’uomo, impossibilitato a muoversi, ha reso necessario un intervento complesso di soccorso che ha visto lavorare fianco a fianco Vigili del fuoco e Soccorso alpino.

La squadra dei Vigili del fuoco di Lucca è giunta sul posto insieme agli operatori del Soccorso alpino per raggiungere l’infortunato tra la fitta vegetazione. Dopo averlo stabilizzato e imbarellato, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Pegaso per il recupero in sicurezza.

La manovra non è stata semplice: a causa della densità del bosco, i soccorritori hanno dovuto tagliare alcune piante per consentire il verricellamento. Una volta sollevato a bordo, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cisanello per ricevere le cure necessarie.

Un intervento rapido e coordinato che, ancora una volta, ha messo in luce la professionalità e la sinergia tra le diverse squadre impegnate nelle operazioni di soccorso in zone impervie.