Cercatore di funghi cade nel bosco: recuperato dal Soccorso Alpino

Intervento di prima mattina per la stazione di Lucca del Soccorso Alpino e speleologico toscano, allertata alle 8,30 di ieri per un cercatore di funghi in difficoltà in un’area boschiva in località San Bartolomeo, nel comune di Fosciandora. Il luogo si trova esattamente nel sotto strada di congiunzione tra San Pellegrino e il Rifugio La Vetricia nel barghigiano. Sul posto anche i vigili del fuoco. Immediata la confluenza sul target di due squadre di tecnici del Sast, una partita da Barga e l’altra da Castelnuovo Garfagnana. I due sanitari presenti nelle squadre del soccorso alpino hanno prestato le prime cure a S.E. di anni 64 proveniente da Fiorano, Modena, che, a causa di una caduta di circa 10 metri, presentava un politrauma con escoriazioni multiple, tra cui un trauma cranico e un trauma toracico. Il recupero si è protratto per circa 50 minuti, in quanto è stato necessario calare la barella per circa 100m e poi recuperarla verso l’alto per circa 180m su terreno piuttosto insidioso e molto ripido.