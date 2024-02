Centrodestra, altro buco nell’acqua. Non c’è intesa sul candidato

E’ un domani che non arriva mai. Altro giorno trascorso senza la tanto attesa fumata bianca per la scelta del candidato del centrodestra per le comunali di Capannori a giugno. Con Matteo Petrini di Fratelli d’Italia che attende news da settimane ormai. Perché la decisione non arriva? E’ quello che si chiede la gente. Sono essenzialmente due le motivazioni di questo ritardo. La prima, come da noi anticipato, è mancato l’accordo unitario, a livello provinciale, delle forze politiche alleate di Fratelli d’Italia sul nome di Petrini. Pertanto la palla è passata ad un livello superiore, sotto il profilo gerarchico. E qui scatta la seconda motivazione di questa dilazione che sta diventando uno stillicidio. A Firenze devono decidere su vari Comuni, oltre che su Capannori, quindi il tempo purtroppo trascorre e la quadratura del cerchio ancora non si trova. L’aspetto paradossale è rappresentato dal fatto che il candidato è lì, pronto, ma è bloccato da un semaforo che non diventa mai verde.

E’ evidente a tutti che non c’è unanimità di consenso su Matteo Petrini, ma questo fatto si è manifestato a livello provinciale. Adesso la decisione spetta ad altri, che però hanno visione regionale e non...capannoricentrica dei prossimi appuntamenti con le urne. Ogni giorno che passa è un vantaggio per il candidato del centrosinistra Giordano Del Chiaro, che da un mese sta già lavorando con varie iniziative, ad esempio quella sulle ordinanze condivise con Lucca sullo stop ai Tir due giorni a settimana sul viale Europa a Marlia. Il centrodestra non vince a Capannori dal 1999, con Michele Martinelli sindaco.

Massimo Stefanini