Centro d’Arti. Festa per i 10 anni

In arrivo un fine settimana di festeggiamenti, il prossimo, per la Scuola di musica, danza e teatro "Centro d’Arti" di Gallicano che, a 10 anni dall’apertura della sua sede nel comune della Garfagnana avvenuta l’undici novembre del 2013, si appresta a condividere successi e iniziative che ne hanno caratterizzato il percorso artistico negli anni. Sabato 11 e domenica 12 novembre, infatti, nella sede della Scuola, in via della Rena a Gallicano, si terranno due giornate all’insegna dell’arte e degli stage dove parteciperanno docenti delle varie discipline approfondite nella struttura. Ci saranno Sonia Usurini, docente di danza del teatro Oscar danza-teatro e del Mas di Milano, il cantautore e autore livornese Francesco Mignogna, il musicista Massimiliano Gagno, il cantautore e autore lucchese Alessio Piacentini, il cantante e presentatore Morris e l’attrice di teatro e costumista Michela Badiali.

Durante queste due giornate verranno narrati gli step di questi primi 10 anni dalla creatrice e direttrice del Centro d’Arti, Debora Lemetti, attraverso simpatici aneddoti e coinvolgenti racconti. "In dieci anni è cresciuta tanto - spiega Debora Lemetti - anche e soprattutto grazie al sostegno e alla collaborazione di quei docenti che ci hanno creduto sino dall’inizio dell’avventura e hanno saputo dare, oltre al loro contributo, anche molte opportunità di sviluppo ai vari allievi". Apice dei festeggiamenti per il decennale dall’apertura, sarà il musical inedito dal titolo "Maria Antonietta – The Queen" che sarà portato in prima battuta sabato 18 novembre, alle 21,15, sul palco del Teatro Accademico di Bagni di Lucca.

Fiorella Corti