Cento anni di passione. Compleanno per la ICP

Un compleanno particolare. Un secolo. Fatto di passione, di impegno e di innovazione. L’azienda ICP di Capannori festeggia 100 anni di attività, confermandosi come realtà di riferimento del settore cartario. Un traguardo storico che l’impresa, produttrice di cartoncini riciclati per uso industriale, con una elevata specializzazione nella produzione di cartoncini per anime di supporto per carta igienica e asciugatutto, intende celebrare con due eventi speciali dedicati alla condivisione e partecipazione. Le celebrazioni inizieranno martedì 8 ottobre con un incontro esclusivo riservato ai clienti e a una selezione di ospiti: un momento esclusivo, pensato per confermare lo stretto legame con le realtà che quotidianamente la scelgono, ma anche per mostrare a queste ultime la produzione aziendale, spiegando le novità e illustrando i progetti futuri. I festeggiamenti proseguiranno poi con un Famil day dedicato ai dipendenti e alle loro famiglie. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, saranno aperte le porte del proprio stabilimento a tutti i dipendenti per accogliere lavoratori e i loro cari in un contesto di festa e condivisione. Una due giorni a cui ICP tiene particolarmente.

L’evento è pensato per favorire il legame tra vita professionale e familiare dei dipendenti, promuovendo i valori di inclusione e partecipazione. In entrambi le occasioni sarà possibile visitare gli impianti produttivi. Fondata nel 1924 come fabbrica specializzata nella produzione di carta paglia, ICP è oggi parte del gruppo cartario europeo Paper Board Alliance, insieme a Cartiera dell’Adda (Lecco). La recente acquisizione da parte della famiglia Cima, che vanta dieci generazioni di esperienza nel settore, ha portato a un nuovo impulso, con l’espansione dei mercati, il potenziamento degli investimenti, mantenendo la sostenibilità. "Siamo orgogliosi di celebrare questo storico traguardo – commenta Giuseppe Cima, Presidente di Paper Board Alliance - un successo reso possibile dall’impegno dei nostri collaboratori, dal supporto delle loro famiglie e dalla fiducia accordataci dai nostri clienti".

