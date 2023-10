Censimento Istat a Capannori: 930 famiglie interessate

Sono 930 le famiglie capannoresi interessate dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, strumento con cui l’Istat rileva annualmente le principali caratteristiche e le condizioni socio-economiche degli italiani. Il Censimento coinvolgerà, come ogni anno, solo un campione rappresentativo di famiglie, estratto dai registri Istat.

A Capannori il censimento sarà solo ‘da lista’ ovvero prevede la compilazione autonoma del questionario online sul sito Istat: vi partecipano solo le “famiglie campione” che hanno ricevuto una lettera nominativa con le informazioni sul Censimento, sul sito a cui collegarsi e con le proprie credenziali di accesso. Il Comune si avvarrà di 11 rilevatori che inizieranno la propria attività sul territorio a partire dall’11 novembre. Le famiglie che non hanno ricevuto nessuna comunicazione non faranno parte del censimento. A partire dal 2 ottobre le famiglie selezionate possono compilare il questionario online, oppure recarsi al Centro comunale di rilevazione (CCR), al Comune, dove è presente una postazione con accesso a Internet o dove è possibile ricevere assistenza da un operatore comunale dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Le famiglie che non compilano il questionario online o lo fanno in modo incompleto riceveranno un promemoria dall’Istat a partire dalla seconda metà di ottobre 2023.

La compilazione del questionario online sarà possibile fino all’ 11 dicembre. Dal 12 solo attraverso contatto telefonico; visita a casa di un rilevatore. La rilevazione si concluderà il 22 dicembre. Info, 800.188.802, tutti i giorni dalle 9 alle 21, oppure 0583428227 – 0583428273. Partecipare al Censimento è un obbligo di legge.

Ma. Ste.