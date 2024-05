Cena delle candele. Premi di Fidapa alle super donne

La cerimonia delle candele della Fidapa Lucca, è il suggestivo immancabile appuntamento di Fidapa Lucca, la Federazione che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari. Presieduta da Silvia Giannini e alla presenza della Segretaria nazionale Anna Maria Turchetti, della Presidente del Distretto Centro Grazia Marino, della Presidente Fidapa Sezione San Vincenzo Val di Cornia, Elena Badalassi, della Vice Presidente Fidapa Sezione Cecina, Mariaelisa Lastrucci, dell’assessora Simona Testaferrata Istruzione, Famiglia, Pari Opportunità) delle Presidenti Luisa Mazzotta (Commissione Pari opportunità del Comune), Iliana Nutini (Club Inner Wheel Lucca), Cinzia Delucis ( Club Soroptimist Lucca), Lucio Nobile, Presidente del Panathlon Club di Lucca, Pietro Fazzi, Presidente del Lions Club Le Mura, il tradizionale evento si è svolto nei giorni scorsi alla Casermetta San Salvatore. Alla Cerimonia delle Candele è seguita da una cena molto conviviale con la partecipazione di numerose socie accompagnate da familiari, amiche e amici. Tante Candele accese per onorare le donne delle Federazioni BPW e delle Federazioni Affiliate in tanti paesi del mondo, donne che s’impegnano per fare nascere un mondo migliore e quella pace cui tutta l’umanità aspira.

Una bella serata durante la quale è stato consegnato il Premio “La Donna e la città” alla dott.ssa Roberta Martinelli, Presidente dell’Associazione “Napoleone e Elisa: da Parigi alla Toscana“, autrice e curatrice di numerose publicazioni e mostre che hanno valorizzato la città di Lucca. È stata anche presentata dalle sue madrine Maria del Carlo e Michèle Merger la nuova socia, Romina Mariotti, amministratrice dell’a famosa Azienda agricola La Badiola. Una serata allegra e musicale al termine della quale qualche participante ha ballato.