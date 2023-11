Celebrazioni per la Festa dell'Unità Nazionale a Barga

In occasione della Festa dell’Unità Nazionale che è anche Giornata delle Forze Armate, sabato 4 novembre si terranno nel comune di Barga alcune celebrazioni. Alle 10 ci sarà la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti di piazza della Vittoria alla presenza delle atout cittadine e delle associazioni d’arma. Di seguito una corona sarà posta anche al monumento ai caduti alpini che si trova nel Parco degli Alpini in via della Crocetta. Alle 11 una cerimonia si terrà poi a Fornaci con una santa messa presso la chiesa del Cristo Redentore a cui seguirà la deposizione di una corona al Monumento in Piazza IV novembre.