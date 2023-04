Celebrazioni pasquali Oggi in Cattedrale il “Mercoledì Santo“ Processione da S.Giovanni

La celebrazione odierna del "Mercoledì santo" apre cinque giornate dense di appuntamenti nella chiesa cattedrale di Lucca. Si inizia con la Messa crismale presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti. Una celebrazione che vedrà la presenza di moltissimi sacerdoti dell’intera Diocesi, tanto che buona parte della piazza San Martino sarà invasa dalle loro autovetture, dotate di uno specifico permesso di sosta. L’appuntamento è alle ore 17 per il ritrovo dei concelebranti nella chiesa di San Giovanni da dove partirà la processione verso la cattedrale. Al termine i concelebranti torneranno in processione a San Giovanni.

La Messa crismale presieduta da monsignor Giulietti nella chiesa cattedrale vuole significare l’unità della Chiesa locale intorno al proprio vescovo. Per questo sono invitati tutti i membri del clero diocesano: presbiteri e diaconi. I sacerdoti dopo l’omelia sono chiamati a rinnovare le promesse fatte nel giorno della loro ordinazione sacerdotale. La celebrazione comprende la liturgia della benedizione dei tre oli sacri che saranno utilizzati per i sacramenti impartiti in questo anno liturgico.

Ricordiamo che quest’anno gli oli provengono da Locri e da Capaci. La diocesi di Locri-Gerace offre da anni l’olio e il profumo al bergamotto alle diocesi italiane frutto del lavoro di una cooperativa sociale che coltiva su terreni sottratti all’ndrangheta. Quest’anno parte dell’olio proviene da Capaci. Ricorre infatti il trentunesimo anniversario delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio dove persero la vita Falcone e Borsellino e i poliziotti della loro scorta ed è anche il trentesimo anniversario delle stragi di cosa nostra a Firenze, Roma e Milano.

Durante la celebrazione di ogg, presbiteri e diaconi raccoglieranno le loro offerte per le necessità della Casa del Clero, mentre è atteso l’annuncio della Visita pastorale nelle comunità parrocchiali della Diocesi che l’arcivescovo Paolo Giulietti inizierà dopo l’estate e si protrarrà nei prossimi tre anni.

Paolo Mandoli