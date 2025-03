Cedro di Barga Giardino. Effettuate le prove di stabilità

Si sono svolte ieri pomeriggio le prove per valutare lo stato di salute del cedro che si trova nel cuore di Barga Giardino, al crocevia tra via Roma e la Strada Provinciale 7 e che rappresenta da più di un secolo un vero e proprio simbolo. Dalle 14 alle 16 è stata effettuata una prova di trazione controllata, che è una procedura di valutazione della stabilità finalizzata a determinarne la probabilità di cedimento delle radici ed anche del fusto. Le verifiche erano state indicate dalla stessa relazione che l’agronomo incaricato, Andrea Mele, aveva inviato al Comune. In particolare per questo cedro erano state richieste specifiche verifiche di stabilità; verifiche che, a quanto risulta, non hanno portato ad evidenziare particolari pericoli di stabilità del gigante verde. Una relazione dettagliata sarà comunque inviata al Comune con la giornata di domani. Come si sa, questo è uno dei tre cedri che si trovavano al Giardino. Quelli che erano presenti in piazza Pascoli, dopo i crolli di una grossa porzione di una delle due piante avvenuta a novembre a causa del vento, sono stati abbattuti per garantire la sicurezza della piazza. Non esistendo invece per il cedro di Largo Roma particolari condizioni di pericolo legate alla sua stabilità, non dovrebbero dunque essere presi provvedimenti di taglio.

L.C.