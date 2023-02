Susanna Ceccardi in Mediavalle del Serchio domani. L’europarlamentare della Lega trascorrerà l’intera giornata sul territorio, su invito del segretario territoriale della Lega Cipriano Paolinelli insieme al suo direttivo. Incontrerà militanti e cittadini alle 10 alla pasticceria Bini a Diecimo, per poi visitare alcune zone e incontrare alcuni imprenditori, per ascoltare le loro necessità e le loro osservazioni. Partieciperanno anche l’onorevole Elisa Montemagni, il consigliere regionale Massimiliano Baldini e la consigliera provinciale Ilaria Benigni (Lega) con il Commissario Provinciale Lega Riccardo Cavirani.