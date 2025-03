C’è “Lucca Gustosa“. Un trionfo di sapori incontri e scoperte

Forte affluenza per la seconda giornata di Lucca Gustosa, confermando il grande successo della manifestazione. La giornata di ieri si è rivelata un trionfo di sapori, incontri e scoperte, con centinaia di visitatori tra le bancarelle del Mercato dei Produttori, gli stand di Lucca in Vino e gli eventi che hanno animato le piazze. L’affluenza è stata costante per tutto il giorno, con il cuore della città trasformato in un palcoscenico gastronomico. Il Mercato dei Produttori ha attirato appassionati e curiosi, offrendo degustazioni di eccellenze locali tra formaggi stagionati, salumi pregiati, miele e farine di grani antichi.

Grande entusiasmo anche per "Viva la Puglia", che ha trasformato piazzale Don Baroni in una festa popolare con panzerotti fritti, bombette alla brace e musica dal vivo. Lunghe file agli stand, curiosità e scambi reciproci di idee e ricette hanno accompagnato il pomeriggio, confermando l’appeal del format. Tra gli eventi più apprezzati della giornata, anche lo show cooking di Maria Cristina Bellelli e Peppone Calabrese, che ha incantato il pubblico con un viaggio tra tradizione e innovazione culinaria. "La cucina è un atto d’amore, e oggi lo condividiamo con voi", ha dichiarato la chef, mentre preparava piatti iconici rivisitati con estro e creatività. Il pubblico ha seguito con attenzione ogni passaggio, tra consigli, aneddoti e assaggi che hanno reso l’evento un’esperienza immersiva.

A registrare il tutto esaurito è stato anche "Lucca in Vino", con oltre 300 etichette italiane in degustazione e masterclass dedicate agli amanti del buon bere. "Qui non si beve, si ascolta il vino", ha commentato un visitatore, sorseggiando un rosso d’annata. In serata, il teatro ha incontrato il cibo con "Saga Salsa", spettacolo che ha raccontato tre generazioni di donne attraverso le loro ricette, conquistando il pubblico con un mix di emozione e sapori. Con un bilancio più che positivo, Lucca Gustosa si prepara alla giornata conclusiva di oggi con un programma ricco di appuntamenti che promettono di chiudere il festival nel migliore dei modi.

Rebecca Graziano