C’è il “miusicol“. Il Baluardo in scena al Giglio

Ci siamo. Venerdì 31 maggio alle 21 al Teatro del Giglio va in scena il primo “miusicol“ ) scritto in vernacolo da Elio Antichi dal titolo “Han’ rubbato la Croce detta de’ pisani“. Il 4 giugno 1954 a Lucca avviene un furto che sconvolge la città. Hanno rubato la croce detta dei pisani, prezioso gioiello fatto fare da Paolo Guinigi nel 1411 dal maestro Vincenzo di Michele da Piacenza, stimato orafo conteso dalle più importanti famiglie del tempo.

Il Baluardo, gruppo vocale lucchese, in occasione del proprio 35° anno di attività (1989-2024) torna in scena con questa opera teatrale con testi e musiche di Elio Antichi, condivisa musicalmente con il maestro Mauro Fabbri che ha orchestrato le linee melodiche e a cui è affidata la direzione dei 27 professori d’orchestra che suoneranno le musiche inedite con le quali verrà raccontata questa storia. Il coro degli adulti (Il Baluardo) il coro dei piccoli (Coro del Sole), attori professionisti ma sopratutto il suono, il profumo del vernacolo lucchese, i suoi personaggi, Quartuccio, la Frusa, la Troncausci, la Tata, Soldino, un certo Dario la Coque, il sindaco Marchetti Tito Giovanni ci accompagneranno in questo giallo che ci permetterà di raccontare la vera storia della Croce detta de’ pisani, le sue leggende.

Un tuffo nella nostra Lucca anni ‘70/’80. Grazie al contributo generoso della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, del Comune di Lucca, della Fondazione Banca del Monte, al contributo ordinario della Regione Toscana e il sostegno dell’Associazione Cori della Toscana, di cui Il Baluardo fa parte da sempre, è stato possibile mantenere un prezzo più che popolare per assistere allo spettacolo (primo ordine 25 euro, secondo ordine 15). Prevendita alla biglietteria del Teatro del Giglio (0583- 465320) o su ticketone.it . Ultimi posti disponibili, meglio affrettarsi: info al 348 2334867.

"Al termine dello spettacolo una settimana di quasi riposo, pronti poi a partire per la tournée in Spagna che vedrà il gruppo lucchese impegnato nei concerti a Toledo (7 giugno) e a Madrid il giorno successivo su invito del Coro della Gioventù di Madrid. Lunga vita a Il Baluardo gruppo vocale lucchese e... grazie a tutti!".