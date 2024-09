Casting per la Fiction Rai. Si cercano aspiranti attori

Aspiranti attori cercasi per la fiction Rai “L’altro ispettore”, l’attesissima serie tv ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò che affronterà il tema delle morti bianche e che vedrà tra gli attori protagonisti Alessio Vassallo e Cesare Bocci.

Le riprese inizieranno a Lucca in autunno e la produzione annuncia oggi un nuovo casting in programma lunedì 16 e martedì 17 settembre dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 nello spazio del Cred in via Sant’Andrea 33, in centro storico. Nello specifico, fanno sapere gli organizzatori, per i provini “si cercano piccoli ruoli, donne e uomini con esperienza nel settore, con età scenica dai 30 ai 65 anni, residenti o domiciliati a Lucca e dintorni. Altre candidature diverse da quelle richieste non saranno prese in considerazione. Il lavoro è retribuito come previsto da contratto nazionale del lavoro. Per informazioni scrivere al seguente indirizzo [email protected]”.

Continuano intanto sotto la supervisione dell’assessore Remo Santini e dell’ufficio turismo del Comune di Lucca le fasi di organizzazione e i sopralluoghi in centro storico per la scelta definitiva delle ambientazioni e delle location della serie tv prodotta da Anele srl per Rai Fiction con il contributo del Comune e della Fondazione Banca del Monte, che andrà in onda nel 2025. Il tema della fiction è serio e, purtroppo, drammaticamente attuale, quello delle morti sul lavoro.

Accanto a Vassallo, protagonista nelle vesti di un ispettore del lavoro, ci sarà Cesare Bocci, che interpreterà un amico di famiglia, che è rimasto sulla sedia a rotelle proprio in seguito a un incidente sul lavoro e ora si dedica ad aiutare le vittime come lui, svolgendo il mestiere di “mental coach”. Le riprese andranno avanti per tutto l’autunno. Sarà ambientata a Lucca anche la nuova serie tv di RaiUno “Le libere donne”, tratta dal romanzo di Mario Tobino. Ad interpretare lo psicologo Mario Tobino, profondamente legato al territorio lucchese che fu direttore del Manicomio di Maggiano, sarà l’attore Lino Guanciale, tra i volti di punta della Rai e protagonista di serie di successo come “Il commissario Ricciardi”, “Noi”, “Sopravvissuti”, “Un’estate fa” e “Noi siamo leggenda”. A dirigere la fiction in questo caso il noto regista Michele Soavi (“Rocco Schiavone”, “Makari”).

L.S.