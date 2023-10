Castagna, gara dei Mondinari. Padella d’oro per Lorenzo Guidi

Tra i momenti clou della seconda giornata di Barga Castagna, domenica 29 ottobre, da segnalare l‘ormai attesissima Gara dei Mondinari che alla fine, grazie soprattutto alla spinta organizzativa di Beatrice Balducci da un lato e di Giacomo Cella dall’altro, ha visto una bella partecipazione di concorrenti ed una gara animata da simpatia ed allegria, ma anche da sana competizione per quella che è una vera e propria arte (ovvero saper cuocere al meglio le castagne sul fuoco utilizzando la classica padella ndr). La gara è iniziata di fronte ad una cornice di pubblico notevole. Prevedeva come gli altri anni di far rimanere nella padella il maggior numero di mondine (venivano fornite in tutto 110 castagne), ma anche di valutare la migliore sbucciatura effettuata in padella e la migliore cottura delle castagne.

Alla fine, proprio come lo scorso anno, bisogna dire che la Val di Corsonna ha dimostrato che in questo lembo di territorio barghigiano la tradizione viene portata avanti ancora con impegno. Nella classifica finale infatti vittoria della padella d’oro per Lorenzo Guidi originario propriod della Val di Corsonna