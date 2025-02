Case invase dall’acqua: "Il sindaco faccia pulire i fossi". L’altolà di Fratelli d’Italia

"Il Comune deve pulire i fossi". Lo sostengono gli esponenti di Fratelli d’Italia che riportano le segnalazione dei residenti. "Una famiglia di Camigliano ha avuto la casa allagata con le ultime piogge, si sono trovati in difficoltà e non sono riusciti a parlare con nessuno del Comune". A riportare il racconto la capogruppo di Fratelli di Italia in consiglio comunale Elisabetta Triggiani che aggiunge: "Alcuni camiglianesi avevano segnalato al Comune che la fossa vicina andava ripulita ma niente è stato fatto. Mentre l’acqua le stava invadendo la casa mi ha raccontato la mia compaesana, ha provato a chiamare il Comune e la Municipale per avere indicazioni, ma non è riuscita a mettersi in contatto con nessuno. Il soccorso è arrivato da alcuni vicini di casa, che hanno aiutato il marito a togliere l’acqua, mentre lei si era rifugiata al piano di sopra con la bambina piccola". Anche il consigliere Matteo Petrini, residente a Marlia, racconta di essere stato contattato da alcuni concittadini per episodi simili avvenuti. "Il sindaco Del Chiaro – affermano i consiglieri - con post su Facebook aveva dichiarato che ‘la situazione era sotto controllo’ quando, invece, alcuni suoi cittadini avevano la sala e la cucina immerse nel fango". E’ chiaro, intervengono in aggiunta Moschini e Vaselli, che un sindaco non possiede poteri magici per orientare il meteo o per fermare le piogge, ma è suo dovere vigilare sulla pulizia costante e continua dei fossi e dei canali presenti sul territorio che amministra anche attraverso sollecitazioni agli enti preposti. "Chiediamo, pertanto - concludono i consiglieri di FDI -, che il sindaco e la Giunta facciano tutto il possibile, anche attraverso sollecitazioni agli altri enti competenti per un’efficiente regimentazione delle acque".