Case a 1 euro, che passione: troupe televisiva tedesca in Garfagnana

Lucca, 10 dicembre 2023 – Dopo quella della BBC che si è stabilita qui per tutta l’estate, una nuova interessante produzione televisiva approda nel comune di Fabbriche di Vergemoli, per raccontare l’avventura del progetto "Case a 1 euro". Si tratta della società di produzione cinematografica tedesca "Vitamedia" che racconterà in una sorta di documentario il viaggio in Italia da parte dei protagonisti di “Neues Leben Neues Glück!? – Nuova vita nuova felicità“.

Una troupe del programma aveva già effettuato un sopralluogo nel territorio di Fabbriche di Vergemoli nello scorso giugno per scoprire i segreti dell’acquisto di una casa ad 1 euro per poi raccontarlo ai propri telespettatori. In questo programma, infatti, i protagonisti raccontano e vivono il loro sogno di lasciarsi la vecchia vita alle spalle per intraprendere un nuovo cammino.

Un medico che vuole diventare pop star, un commerciante che vuole conquistare il palco dei grandi spettacoli, la nuova vita di Chico, il milionario della lotteria più famoso della Germania, per fare qualche esempio, e molti altri sogni di possibile realizzazione.

La società di produzione è dunque tornata nuovamente nel piccolo paese della Garfagnana, visto il grande interesse che il territorio di Fabbriche di Vergemoli ha esercitato sulla troupe nella prima visita e, dopo aver interagito con il sindaco Michele Giannini, che in questo caso ha fatto anche da guida mostrando tutto il territorio e le eccellenze turistiche attrattive del comune, è stata invitata ad un tavolo per discutere i particolari del progetto riunendo anche i collaboratori del progetto "case ad 1 euro".

Presente ai tour del luogo e ai vari incontri anche la protagonista di “Nuova Vita Nuova Felicità“ Lovely Ibanez, che vive da anni in Germania ed ha deciso di cambiare vita scegliendo di ripartire proprio dal piccolo borgo storico della Garfagnana. Il documentario verrà trasmesso dalla rete privata televisiva Vox, un canale privato generalista molto seguito in Germania.

Fio. Co.