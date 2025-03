Casa è inclusione sociale. I progetti finalizzati della conferenza zonale. Per l’abitare fondi Pnrr

Abitare insieme per promuovere l’autodeterminazione e l’autonomia personale di persone con disabilità. E dall’altra, avere una serie di alloggi temporanei da mettere a disposizione dell’emergenza abitativa di persone fragili della Piana di Lucca: è questo il duplice obiettivo del percorso che coinvolge la conferenza zonale dei sindaci della Piana di Lucca, con il Comune di Lucca come capofila, l’Azienda USL Toscana Nord Ovest zona distretto Piana di Lucca e zona distretto Valle del Serchio. Due le urgenze principali a cui fa riferimento l’accordo: da un lato il ‘dopo di noi’, ovvero la necessità di costruire un’indipendenza per le persone con disabilità; dall’altro la volontà di consegnare la stessa indipendenza alle persone e ai nuclei in emergenza abitativa con servizi temporanei da poter essere attivati dai relativi Comuni ogni qual volta si verifichi la necessità di sistemare in un alloggio persone che si trovano in mezzo a una strada per motivi più disparati (sfratti, violenza domestica, urgenze legate a inagibilità degli edifici).

Attraverso i fondi Pnrr, infatti, saranno investiti 715 mila euro, tra azioni di inclusione lavorativa e ristrutturazione e adeguamento di soluzioni abitative, per tre appartamenti, a Capannori, Altopascio e Pieve Fosciana, oltre a un quarto, a Sant’Anna, già attivo. Sarà in questi contesti che le persone con disabilità potranno abitare, in autonomia dalla famiglia di origine, condividendo la casa con altre persone con cui ci sia una compatibilità, supportati da interventi di tipo educativo sostenuti dal progetto stesso.

Ulteriori progetti di abitare supportato, saranno realizzati a Altopascio, dove risiederanno 4 persone, a Capannori (3 persone) e a Pieve Fosciana (2 persone). Allo stesso modo, con un investimento di circa 710 mila euro sempre a valere sui fondi Pnrr Missione 5 “Inclusione e Coesione” finanziati dall’UE, sono stati individuati 4 appartamenti, tra Lucca, Capannori e Altopascio, che saranno destinati all’housing temporaneo cioè a supportare una ‘fase di passaggio’, tra una condizione di disagio abitativo o di vera e propria emergenza a una soluzione più stabile e definitiva.