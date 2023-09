Cartelle esattoriali. Arriva la rottamazione

Lucca, 17 settembre 2023 – Via alla rottamazione quater delle cartelle esattoriali. La rottamazione è rivolta ai cittadini che hanno ingiunzioni e accertamenti esecutivi relativi a pagamenti di somme dovute al Comune, ad esempio per Ici e Imu, contravvenzioni al codice della strada, Tari, sanzioni amministrative e ambientali, e riguarda il periodo compreso fra gennaio 2000 e il mese di giugno del 2022. In tutti questi casi saranno eliminati, solo su richiesta del contribuente, sanzioni e interessi, mentre resteranno da corrispondere il capitale e le spese.

Per le sanzioni diverse da quelle elevate per violazioni tributarie, saranno eliminati solo gli interessi e le somme maturate a titolo di oneri di riscossione. I cittadini interessati a sanare la propria posizione, possono scegliere di saldare il loro debito (capitale e spese) in un’unica rata, con versamento al 31 marzo 2024, oppure in più rate, fino a un massimo di 18 rate bimestrali. Per farlo, devono fare richiesta a Lucca Riscossioni Servizi entro il 31 ottobre.

"Come amministrazione comunale - spiega l’assessore ai Tributi, Moreno Bruni - abbiamo deciso di aderire all’iniziativa del Governo che non si presenta come un condono, dal momento che il capitale da corrispondere per tributi non pagati resta invariato, ma si va a togliere solo la parte che riguarda le sanzioni e gli interessi. Poiché si tratta comunque di un’importante opportunità per i contribuenti, che attraverso questa definizione agevolata possono rateizzare e chiudere la propria posizione debitoria nei confronti del Comune, invitiamo tutti gli interessati ad informarsi in maniera accurata presso gli uffici di Lucca Riscossione e Servizi, per poter procedere così alla definizione del proprio debito".

Lucca Riscossioni e Servizi e gli uffici comunali stimano che la somma potenzialmente interessata a questa operazione sia di oltre 7 milioni di euro, questo nel caso in cui tutti i contribuenti decidessero di aderire, su un totale da riscuotere di oltre 34 milioni di euro. Per avere tutte le informazioni di dettaglio i cittadini possono consultare il sito del Comune alla pagina www.comune.lucca.it, oppure rivolgersi direttamente a LRS al numero telefonico 0583.1971472, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8.45 alle ore 13.15 e martedì e giovedì dalle ore 8.45 alle ore 17.15.

Fabrizio Vincenti