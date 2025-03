“Caro carnevale ai lucchesi costi 117mila euro“

“Belle le manifestazioni organizzate dal Comune di Lucca – dichiara ironicamente il comitato Vivere il centro storico – . Sembrano gratis, ma in realtà qualcuno che le paga c’è: i cittadini lucchesi. Abbiamo analizzato i costi della manifestazione Lucca in Maschera che nel dettaglio sono: Spettacolo laser sulle Mura 4.880 euro, grande scultura in cartapesta 36.600 euro, Noleggio/smontaggio/allestimenti e vari 17.324 euro, illuminazione di Carnevale 3.660 euro, noleggio autobus figuranti viareggini 2.244 euro, gestione sicurezza 9.999 euro, trasporto 3 mascherate 7.320 euro, Contributo Fondazione Carnevale Viareggio 35.000 euro, Esenzione pagamento Ticket bus 720 euro. Per un totale di 117.747 euro . A questo importo devono aggiungersi i costi dovuti alla Polizia Municipale per il servizio straordinario da loro prestato, ai rifiuti (quelli per eventi costano in totale quasi 300.000 euro all’ anno), nonché eventuali altri servizi come VVF o Protezione Civile che non siamo in grado di quantificare. In cima a tutte le determine spicca per la sua desolazione la n. 88 del 20 gennaio con la quale il Comune cerca sponsor per la manifestazione che, come le altre del suo genere, ci pare destinata a morire inascoltata e in solitudine, magari soccorsa in extremis da Lucca Crea che talvolta impiega per questo scopo soldi che sarebbero altrimenti destinati ai cittadini“. “Si dice che questa manifestazione – continua il comitato – abbia richiamato 20.000 persone nel centro storico le quali hanno riempito hotel, ristoranti e bar e quindi la domanda sorge spontanea: perché quei 117.000 euro non li hanno pagati le attività che ne hanno tratto profitto e i visitatori? Nel 2024 la Fondazione Carnevale di Viareggio ha incassato 3.927.432 euro dai biglietti, quest’ anno sembra che abbia superato i 5 milioni, mentre a Lucca per il Carnevale non ci sono biglietti da pagare o contributi dalle attività che in queste occasioni fanno il sold out : tutto pagato con i soldi dei cittadini. Non ci sarà da meravigliarsi se nel 2027 i debiti del Comune di Lucca passeranno a 100 milioni dai 68 che erano nel 2022“.