Carnevale in centro e sulle Mura. Un fine settimana all’insegna del gioco e della spensieratezza

La città si prepara a vivere il principale weekend di “Lucca in Maschera“, la manifestazione che ormai è divenuta un appuntamento imperdibile nel calendario di eventi cittadini. Per il terzo anno consecutivo, il centro storico si trasformerà in un palcoscenico di colori, musica e spettacoli, con un programma che si estenderà fino a marzo.

Ma il clou dell’evento sarà in questo fine settimana. A partire da sabato, giorno che promette emozioni, divertimento e intrattenimento per tutte le età.

Si inizia alle 14,30 con un evento dedicato alle famiglie. In piazza San Michele allegria, giochi, animazioni e veglioni di Carnevale per un pomeriggio di festa all’insegna della spensieratezza e della magia dedicato ai bambini. La sera la grande festa in centro.

A partire dalle 19, il ritmo travolgente del Carnevale conquisterà le principali vie del centro con l’Allegra Baccanata, un evento itinerante che animerà alcuni dei luoghi più suggestivi della città, grazie al coinvolgimento di locali e attività cittadine. Corso Garibaldi (Caffè Monica e Old City) ospiterà una “heavy rotation” musicale con vari dj-set, mentre in piazza Antelminelli al Caffè 11.11 si potrà rivivere l’energia degli anni ottanta con ”I Guerrieri della Notte“.

La festa si sposta poi in Anfiteatro per il concerto di Ivana Spagna che salirà sul palco per la prima volta a Lucca offrendo al pubblico uno spettacolo gratuito in cui ripercorrerà i suoi più grandi successi, ancora oggi amatissimi. Ad aprire la serata sarà la Total Black Band alle ore 21, una formazione lucchese dal sound moderno e coinvolgente, con un repertorio che spazia tra i brani più celebri della musica italiana e internazionale.

Dopo il live di Spagna, la festa proseguirà fino all’una di notte con il dj set di Marco Lazzaroni e Franco Baldaccini, per un finale esplosivo all’insegna della musica e del divertimento. Condurrà la serata Emanuela Gennai.

Domenica, poi, grande festa con la sfilata di Lucca in Maschera. Il corteo salirà sulla Mura da porta Sant’Anna per raggiungere il Caffè della Mura e da qui piazza San Michele dove si terrà il carnevale vero e proprio. Lungo il percorso maxi schermi proietteranno le immagini del Carnevale di Viareggio e la sfilata sarà chiusa dal carro con la Pantera di Luca Bertozzi.