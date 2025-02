Carnevale da tutto esaurito. Oggi il via al fine settimana della grande festa in maschera

L’attesa è finita: il weekend clou di Lucca in Maschera è alle porte e si preannuncia un trionfo, con le strutture ricettive della città vicine al sold out. La manifestazione, ormai un appuntamento fisso dell’inverno lucchese, culminerà domani pomeriggio con la grande sfilata delle maschere del Carnevale sulle Mura e le spettacolari Allegre Baccanate, che accenderanno piazza Anfiteatro, Corso Garibaldi e piazza Antelminelli.

Già dal pomeriggio di oggi, la città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere cittadini e turisti. In piazza San Michele, il Carnevale prenderà vita tra spettacoli di magia, giochi e animazioni per bambini, in un’atmosfera vivace che darà il via a un’intera serata di eventi. Con il tramonto, l’attesa Allegra Baccanata animerà le vie del centro storico con spettacoli itineranti, maschere e artisti che guideranno il pubblico verso il cuore pulsante della notte: piazza Anfiteatro. Qui, dalle 21, la festa entrerà nel vivo con il concerto della Total Black Band, che scalderà la scena prima dell’arrivo dell’attesissima Ivana Spagna. Alle 22, l’icona della musica italiana salirà sul palco per uno show che promette di far cantare e ballare tutti, in un viaggio tra le sue hit indimenticabili e nuove emozioni. E quando le note della sua esibizione si spegneranno, sarà il turno del dj set di Marco Lazzaroni e Franco Baldaccini, che accompagneranno il pubblico fino a tarda notte con un mix esplosivo di musica e divertimento.

A condurre la serata sarà Emanuela Gennai, in un evento realizzato in collaborazione con Lucca Crea e Fmf. Altre due location offriranno esperienze musicali imperdibili. Corso Garibaldi, con i locali Caffè Monica e Old City, ospiterà una serata adrenalinica con SaveDJ, Ricca Voice, DJ Maffei e Mr Joyce, pronti a far scatenare il pubblico con una selezione musicale tutta da ballare. Per gli amanti degli anni ‘80, invece, piazza Antelminelli sarà il luogo ideale poiché il Caffè 11.11 accoglierà la band I Guerrieri della Notte.

Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza dei partecipanti, il Comune ha disposto alcune misure preventive. Dalle 18 di oggi alle 3 di domani, sarà in vigore il divieto di vendita, somministrazione e detenzione di bevande in contenitori rigidi nell’area del centro storico.

Rebecca Graziano