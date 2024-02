Carnevale a Villa Bottini . Due giorni per i bambini

Ultimi appuntamenti di festa con il “Regno del Carnevale” di villa Bottini, sabato 24 e domenica 25 febbraio. In entrambe le giornate saranno proposte attività ludiche dedicate in modo particolare ai più piccoli e alle famiglie, organizzate da Acchiappasogni aps, Sweet Party, Don Franco Baroni, Valpac e Massimo pugno di fuoco e Circotà eventi. Ci saranno la Baby Dance di benvenuto, la Pentolaccia, un concerto, la caccia al tesoro, giochi e Truccabimbi.

Saranno inoltre recuperati i due appuntamenti, il carnevale con i giocolieri e trampolieri e lo spettacolo di burattini, inizialmente in programma per sabato scorso 17 febbraio e poi rimandati per la proclamazione del lutto regionale legato all’incidente mortale sul lavoro avvenuto a Firenze. In particolare sabato dalle 15 alle 18.30 Giocolieri e trampolieri di Circotà, Truccabimbi, Baby Dance, Laboratori e giochi. Alle 15.15 Pentolaccia e alle 15.30 il concerto Incantato Carnevale a cura di Don Franco Baroni odv. Alle 17 show di giocoleria, alle 17.30 caccia al tesoro in villa e alle 18.00 spettacolo di fuoco.

Domenica dalle 14.30 alle 18.30 Giocolieri e trampolieri di Circotà, Truccabimbi, Baby Dance, Laboratori e giochi. Alle 14.30 spettacolo di burattini a cura di Promoter. Alle 15.30 Pentolaccia, alla 16 show di giocoleria e alle 16.30 caccia al tesoro. Alle 17 nuovo show di giocoleria e alle 18 gran finale con lo spettacolo di fuoco. “Teniamo in modo particolare a questi eventi di ‘Lucca In Maschera’ - spiega l’assessore alla cultura Mia Pisano - perché sono rivolti ai bambini e, proprio assieme ai bambini e ai loro genitori festeggeremo questo ultimo weekend di Carnevale con un grande momento di aggregazione a villa Bottini, che prevede due interi pomeriggi di attività che sono state pensate e realizzate dall’amministrazione comunale grazie alla collaborazione di tante realtà associative locali. Invitiamo le famiglie a intervenire numerose”. Intanto domenica scorsa la facciata della Chiesa di San Francesco di Lucca (restaurata nel 2013) è diventata per una sera un grande cinema sotto le stelle accogliendo un’inedita e scenografica proiezione architettonica (nella foto) sulla storia della città e del suo antico Carnevale, quello popolare e di piazza, che prende il nome di Carnevalfratta. Le vecchie foto del quartiere del Bastardo, dei Borghi di Levante, della Fratta, di piazza San Francesco e della zona est del centro storico di Lucca, hanno ripreso vita sull’enorme facciata insieme alle allegre maschere.