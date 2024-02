Cominciano gli appuntamenti del carnevale anche nel comune di Barga e si parte con una serie di iniziative pensate per i più piccoli che sono attese a San Pietro in Campo ed a Filecchio, domani ed a Castelvecchio Pascoli il 4 febbraio. Vediamo i dettagli: domani alle ore 14, organizzato dal Comitato Paesano di San Pietro in Campo con la collaborazione del Comune di Barga e soprattutto di alcuni giovani del paese, viene organizzato il tradizionale Carnevale dei Bambini, agli impianti sportivi di San Pietro in Campo. Giochi vari e pentolaccia, cose buone da mangiare e animazione per tutto il pomeriggio sono assicurati. Domani festa di carnevale anche nella sala parrocchiale di Filecchio, organizzata dalla parrocchia. Dalle 15 musica, giochi, divertimento assicurato e ottima merenda.

Domenica 4 febbraio invece torna per la seconda edizione, il carnevale di Castelvecchio che si terrà dalle 14 al piazzale del Bar Ghini. L’evento è promosso in collaborazione tra Antico Caffè Ghini, ASD Castelvecchio Pascoli, Firmato Monica, Oreficeria Biagioni, Misericordia di Castelvecchio. Il paese aspetta con bomboloni, pasta fritta, vin brûlé e poi giochi e pentolacce per grandi e piccini, tutti coloro che vorranno intervenire. Ci sarà anche la premiazione per la maschera e la mascherina più bella.

Luca Galeotti