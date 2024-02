Carmela Siciliano è la nuova comandante

E’ Carmela Siciliano la nuova comandante della Polizia Municipale di Montecarlo. Come da noi anticipato il mese scorso, arriva da Vigarano Mainarda, paese in Provincia di Ferrara ed è entrata in servizio il primo febbraio. Sposata, due figlie, è originaria di Crotone, in Calabria. Laureata in Giurisprudenza, è anche abilitata a svolgere l’attività di Procuratore legale. Arriva in mobilità e ha già preso contatto con il sindaco Federico Carrara e con i colleghi dell’ufficio. Per certi versi singolare il motivo per cui ha accettato di trasferirsi.

"Dopo anni in Emilia ho voluto fare una esperienza diversa e quando sono arrivata a vedere il luogo dove avrei dovuto prendere servizio – racconta la nuova Comandante – mi sono praticamente innamorata di Montecarlo, ma in generale della Toscana. Questo è un piccolo paese, ma un gioiellino sotto vari punti di vista, a misura d’uomo, come si suol dire, con notevoli bellezze paesaggistiche e naturalistiche. Ovviamente mi sono documentata e ho capito che il vino è senza dubbio l’elemento cardine del posto, anche a livello economico. Sono appena arrivata ma ci sarà tempo per orientarsi su tutte le questioni e comunque sono davvero felice di questa destinazione".

Uno dei principali temi su cui si dovrà confrontare è senza dubbio quello dei parcheggi e della sosta. La Ztl è necessaria e funziona solo durante il periodo estivo, mancano però posti, specialmente a settembre in occasione delle festa dedicata a Bacco. Molte le attività in centro dove spesso le auto transitano accanto ai tavoli dove la gente mangia. Piazza d’Armi e il Campone, come viene chiamato, durante la festa non bastano. C’è anche la Fornace dove fa servizio il bus navetta verso il centro. Siciliano è la terza Comandante donne consecutiva a Montecarlo e il quarto in poco più di due anni, considerando che l’ex Comandante Fabio Scollo è ritornato in Sicilia, suo luogo di origine. Stefania Bernardi è andata in pensione. Tra i due, ad interim, la dottoressa Mancuso. Quindi negli ultimi anni si è verificato un notevole turn over alla guida dei vigili urbani di via Roma. Adesso ci sarà maggiore stabilità.

Massimo Stefanini