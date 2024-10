Carlo Ragghianti esplora il Medioevo, convegni tra Milano e Lucca

A quattordici anni dall’ultima grande iniziativa dedicata al pensiero e al lavoro di Carlo Ludovico Ragghianti (Lucca, 1910 - Firenze, 1987) sul patrimonio artistico medievale, si appresta a partire il convegno internazionale di storia dell’arte medievale “Carlo Ludovico Ragghianti e il Medioevo: prospettive aperte”, organizzato dalla Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti - ETS in collaborazione con la Fondazione Insula Felix - ETS, con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La manifestazione, che si preannuncia come l’evento di riferimento dell’anno in Italia per la storia dell’arte medievale, avrà luogo in due sedi: il 19 ottobre alla Fondazione Insula Felix a Milano (in via Serbelloni, 9), e dal 23 al 26 ottobre alla Fondazione Ragghianti, nella Sala conferenze “Vincenzo Da Massa Carrara” in via San Micheletto, 3. Per assistere ai lavori della giornata milanese, che sarà possibile seguire anche a distanza tramite la piattaforma Zoom, occorre prenotare scrivendo a [email protected], mentre a Lucca l’ingresso sarà libero fino all’esaurimento dei posti disponibili, senza la necessità di effettuare prenotazioni. In entrambe le sedi l’accesso sarà gratuito.

Curato da esperti di chiara fama come Marco Collareta (già professore ordinario di Storia dell’arte medievale all’Università di Pisa, ora direttore della rivista "Critica d’Arte") e Martina Corgnati (docente di Storia dell’arte medievale nella Scuola dei Beni culturali dell’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano e presidente della Fondazione Insula Felix), e dal direttore della Fondazione Ragghianti Paolo Bolpagni, il convegno vedrà la partecipazione di trentuno esperti di storia dell’arte, dell’architettura e dell’urbanistica medievale, di beni culturali, di restauro e di fonti storiche, provenienti da varie università in Italia e nel mondo.