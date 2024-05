“Carico e scarico il regolamento è da rivedere“

Riunione a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, fra l’assessore comunale alla mobilità Remo Santini, la responsabile dell’ufficio mobilità del Comune Pamela Salvatore e un folto gruppo di commercianti del centro storico. Al centro della discussione, il nuovo regolamento municipale in materia di carico e scarico merci all’interno della città. Fra i presenti il presidente provinciale di Federalberghi Confcommercio Pietro Bonino, che esprime alcune considerazioni al riguardo.

“Innanzitutto – afferma Bonino – un ringraziamento all’assessore per la disponibilità al confronto, su un tema molto sentito dagli imprenditori coinvolti. Siamo consapevoli che si tratti di una questione complessa e di non semplice soluzione, ragion per cui va dato atto all’amministrazione della volontà di trovare soluzioni efficaci. Detto questo abbiamo delle perplessità sul nuovo regolamento. La prima riguarda la tempistica di entrata in vigore: si parla di lunedì 3 giugno, in un momento in cui la città sarà stracolma di persone, in concomitanza con l’avvio del Summer Festival in aggiunta al già elevato flusso di turisti. Riteniamo che, trattandosi di un meccanismo sperimentale, sarebbe più adatto introdurlo in un altro momento dell’anno con ritmi più calmi”.

“In secondo luogo – insiste Bonino -, ci lascia molti dubbi il dimezzamento dell’orario di accesso consentito ai corrieri: questa riduzione del tempo a loro disposizione, infatti, non verrà accompagnato ovviamente dal dimezzamento della merce da consegnare. Il che significa che i corrieri, per poter consegnare la stessa merce di prima dovranno raddoppiare il numero dei mezzi. Il che, a sua volta, porterà con sé anche un aumento dei costi per i commercianti che ne richiederanno i servizi”.

“Inoltre – sottolinea il presidente degli albergatori – riteniamo insufficiente il numero delle aree di sosta riservate ai corrieri per carico e scarico delle merci. Il piano attuale renderebbe infatti dispersivi i collegamenti a piedi per i corrieri che devono recarsi nei negozi più lontani dalle aree di sosta previste, con notevoli perdite di tempo per loro. Il nostro invito all’amministrazione comunale e in particolare all’assessore Santini è quello di lasciare la porta aperta a una revisione di un regolamento certamente lodevole nelle intenzioni, ma migliorabile rispetto sua attuale stesura”.