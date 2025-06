Careggine si fa ancora più bella. Tante iniziative nel borgo per partire con la stagione estiva

I presupposti sono stati ampiamente mantenuti per la serie di eventi di rivitalizzazione e incremento di servizi, a favore di abitanti e turisti, del tessuto urbano del borgo di Careggine, che domenica scorsa si è illuminato con la manifestazione ‘Careggine si fa bella’. Un nuovo punto noleggio e ricarica per e-bike, una nuova area verde, con terrazza pubblica, un punto di informazioni e servizi, l’inaugurazione di un murale di ‘Ericailcane‘ alla scuola primaria e, per finire in bellezza, l’arrivo di una nuova e giovanissima gestione del rifugio ‘Alpi Apuane’.

"Tutte le opere – ha esordito la sindaca di Careggine, Lucia Rossi – sono state rese possibili grazie alla scrupolosa progettazione dei nostri uffici comunali, che ringrazio per il costante impegno, e al finanziamento della Regione Toscana, del Ministero dell’Interno e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Ognuna di queste, è frutto di una visione che parte dalla valorizzazione del nostro patrimonio culturale e naturale, miscelata con l’idea di un futuro sempre più sostenibile e rispettoso dell’ambiente, con quel pizzico di innovazione che cavalca i tempi e accoglie le richieste di abitanti e visitatori".

Con l’intera amministrazione, circondata dalla comunità locale, presenti alla giornata inaugurale, il consigliere regionale Mario Puppa, il consigliere provinciale Andrea Carrari, la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, Raffaella Mariani, la vice-sindaco del comune di Camporgiano, Tiziana Biagioni e l’ex presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini.

Grande accoglienza è stata tributata all’avventura che hanno deciso di intraprendere i nuovi conduttori del Rifugio Alpi Apuane, i giovani Yuri Piagentini e Maila Pieroni. "Quando ho visto Yuri e Maila tagliare il nastro ho avvertito una grande emozione - ha detto a caldo Puppa – In loro ho riconosciuto l’ostinazione, la voglia di restare, il radicamento che ha sempre caratterizzato la nostra gente di montagna. Yuri e Maila non hanno scelto la strada più facile, hanno scelto quella più vera".

Fiorella Corti