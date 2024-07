Caradossi e Casaioli campionesse toscane Uisp

Anche in campo femminile il Gp Parco Alpi Apuane continua a mietere successi o comunque brillanti prestazioni. Ultimi titoli in ordine di tempo, la maglia di campionessa toscana Uisp di corsa in salita per Simona Caradossi nella categoria fino a 50 anni e di Barbara Casaioli in quella fino a 55 sempre nella corsa in salita. La prova per il campionato toscano si è svolta a Reggello di Firenze lungo i 13,2 chilometri da Reggello a Vallombrosa, classica gara in salita giunta quest’anno alla edizione numero 48.

Si presenta Simona Caradossi: "Sono di Porcari ed ho 49 anni. Ho iniziato a correre e scoperto questo amore per la corsa da grande, quasi per gioco. Cerco sempre nuove esperienze tecniche, correndo nelle varie distanze su strada. Quest’anno ho scoperto la corsa in salita e mi sono subito trovata bene. Infine nella Reggello – Vallombrosa è arrivato anche il titolo toscano per la mia categoria".

Barbara Casaioli: "Abito a Prato, ho 53 anni e la mia passione per la corsa è nata nel 2007 dopo aver lasciato la bici da corsa per mancanza di tempo. Dal 2018 ho iniziato ad allenarmi con serietà. Fabrizio Migliori è diventato il mio coach e ho iniziato a togliermi diverse soddisfazioni in varie competizioni. La corsa su strada è quella che preferisco e in particolare la mezza maratona, dove ho raggiunto il mio personale due anni fa con il tempo di 1h 27’ 30".

Diversi i podi e le vittorie raggiunte in diverse gare, tra cui lo scorso anno il campionato italiano di categoria di mezza maratona, quest’anno sempre di categoria il campionato regionale Uisp di corsa su strada di 30 km e, infine, pochi giorni fa, il campionato toscano Uisp di corsa in salita a Vallombrosa. Dopo cinque anni ho riprovato con una maratona, quella di Bologna e sono arrivata quinta assoluta. Insomma, non male".

Nella Reggello-Vallombrosa il Gp Parco Apuane ha vinto anche la Coppa Uisp, classifica che tiene conto dei piazzamenti maschili e femminili dei propri atleti. Dal settore femminile punti per la squadra biancoverde sono arrivati anche dall’intramontabile Paola Lazzini.

Dino Magistrelli