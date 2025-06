Carabinieri in prima linea. Ecco il Reparto operativo

In vista del 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri che si celebra domani, ecco il Comando provinciale dei carabinieri di Lucca e le sue articolazioni. Ufficio comando e reparto operativo. Il Comando Provinciale Carabinieri di Lucca, retto dal Colonnello Arturo Sessa, è il motore dell’attività operativa su tutto il territorio provinciale, con funzioni di direzione e coordinamento dei reparti dipendenti (Compagnie e Stazioni Carabinieri) e delle unità speciali. Per svolgere al meglio questa missione, si avvale di un Ufficio Comando, responsabile della gestione del personale, della logistica e dell’amministrazione, e di un Reparto Operativo, incaricato delle operazioni sul territorio.

Il Reparto operativo. Unità d’élite direttamente subordinata al Comandante Provinciale e guidata da un Tenente Colonnello, il Reparto Operativo ha competenza su tutta la provincia ed è articolato in due componenti: Nucleo Investigativo, dedicato alle indagini su tutte le forme di criminalità; Nucleo Informativo, specializzato nell’analisi e gestione delle informazioni strategiche.

Il Nucleo investigativo e il Nucleo informativo. Il Nucleo Investigativo è dotato di risorse avanzate per condurre indagini approfondite su crimini di varia natura, dalla criminalità predatoria alla criminalità organizzata, fino al traffico di stupefacenti e ai reati contro la pubblica amministrazione. Gli operatori, selezionati per le loro eccellenti capacità analitiche e investigative, operano in incognito (con abiti e veicoli civili) e sono addestrati per intervenire in situazioni ad alta complessità.

All’interno del Nucleo Investigativo operano: la Sezione Investigazioni Scientifiche, specializzata nei rilievi sulla scena del crimine e nelle analisi tecniche di sostanze stupefacenti; un negoziatore, impiegato nella gestione di crisi gravi, come sequestri di persona o situazioni di emergenza con individui in stato di alterazione psicologica, in collaborazione con il Gruppo di Intervento Speciale di Livorno; un esperto di investigazioni telematiche, incaricato di gestire casi di reati informatici e crimini sui social network. Il Nucleo Informativo, invece, è il cuore dell’intelligence territoriale: raccoglie, analizza ed elabora informazioni economiche, sociali e criminali di rilevanza provinciale. Anche i suoi militari operano sotto copertura, utilizzando abiti e mezzi civili, e sono specializzati nello studio dei fenomeni anarchici e terroristici.