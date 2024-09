Capannori Shuttle, la navetta per i turisti

Promuovere il territorio di Capannori, le sue bellezze storico-architettoniche e naturalistiche e i suoi prodotti tipici di qualità. Questo l’obiettivo dell’iniziativa valuta dall’amministrazione Del Chiaro ‘"Capannori Shuttle - Our country, Your Wonder’. Una navetta turistica (settimanale e attiva in alcuni periodi dell’anno) che da Lucca porterà i turisti a scoprire Capannori e le sue zone pià belle.

Il progetto è stato illustrato in conferenza stampa dal sindaco Del Chiaro, dall’assessore al turismo Ilaria Carmassi, e dal general manager di ‘Evento Italiano’, Romolo Nardiello, il tour operator capannorese che gestisce il servizio.

In questa prima fase partendo da piazzale Boccherini-Porta Sant’Anna e passando dalla stazione ferroviaria di Lucca, la nuova navetta, che ha una capienza di circa 20 posti, porterà i turisti alla scoperta di Capannori e, in particolare, a visitare – in base al pacchetto che sceglieranno – Villa Torrigiani e Villa Reale con degustazioni alla fattoria Maionchi e all’azienda agricola la Badiola per quanto riguarda la zona nord e il lago della Gheradesca e il Camelieto del Compitese, dove sarà possibile visitare la mostra della camelia autunnale, con degustazioni al Centro Culturale del Compitese e all’agriturismo ‘Alle Camelie’ per la zona sud.

“Siamo molto soddisfatti di realizzare a pochi mesi dal nostro insediamento questo servizio, ovvero l’istituzione di una navetta turistica che colleghi Lucca a Capannori. Si tratta di una prima azione per promuovere Capannori come città del turismo sostenibile, ovvero un turismo che coniuga i bisogni di chi viene da fuori con quelli di chi a Capannori vive“, hanno detto il sindaco e l’assessore.

Massimo Stefanini