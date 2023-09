Capannori, l'Isola a Scomparsa per Risparmiare sui Rifiuti Multimateriali

L’estate sta finendo, cantavano i Righeira. Per i rifiuti della categoria multimateriale a Capannori è stato un periodo critico secondo il consigliere di opposizione, Matteo Scannerini, capogruppo di Forza Italia, che propone l’isola a scomparsa, già in voga in molti comuni italiani, utilizzabile 24 ore con apposita tessera. "Per coloro che vivono in appartamento e non posseggono spazi aperti dove tenere il secchio con il multimateriale in attesa del ritiro, è stata davvero un’estate tremenda. Dover convivere con l’odore nauseabondo, acuito dalle elevate temperature. Il ritiro una volta alla settimana non è sostenibile. Anche se il caldo sparirà, una raccolta siffatta non è seria. Il porta a porta, così come è strutturato, significa costi elevati e scarsa riuscita. Va riformato. Se l’obiettivo era quello di educare il cittadino al riciclo, questo può dirsi raggiunto. I capannoresi dividono l’immondizia da soli, senza bisogno dei controlli severi dell’Ente. Dobbiamo migliorare il servizio, sgravando le spese alle famiglie. Le isole a scomparsa potrebbero essere, ad esempio, sperimentate inizialmente nelle aree più impervie del territorio comunale".

M.S.