"Capannori: l'indagine di Demopolis non ha finalità elettorali"

L’indagine di Demopolis, è stato specificato, non ha finalità elettorali. Il riferimento è alla scadenza della primavera 2024 quando a Capannori si rinnoverà il consiglio comunale. Alla nostra domanda se questi dati saranno utilizzati per l’imminente campagna elettorale ovviamente il sindaco Menesini ha risposto che non spetta a lui rispondere, visto che sta completando il secondo mandato. Ma certamente il candidato sindaco del centrosinistra ne terrà conto.

Altro aspetto, quello del ringraziamento ai dipendenti, poiché è emerso che tra i servizi più apprezzati ci sono Urp e Anagrafe. "La qualità dei servizi comunali - commenta il sindaco Menesini - è anche fatta dalle persone: colgo questa occasione per ringraziare tutti i dipendenti e le dipendenti del Comune, perché la professionalità, la passione e la voglia di stare dalla parte dei cittadini con cui lavorano ogni giorno qualifica enormemente i servizi e fa del Comune di Capannori una pubblica amministrazione efficace ed efficiente".

Sempre dall’indagine risulta che oltre 7 intervistati su 10 condividono la scelta di mantenere gratuiti gli spazi pubblici, anche dopo l’emergenza Covid, per attività all’aperto di esercizi commerciali ed associazioni (74%), ma apprezzate sono anche le iniziative speciali per il tempo libero. Convincono oltre i due terzi del campione anche la riqualificazione di piazza Aldo Moro (68%). "Per il futuro - spiega il direttore di Demopolis - i cittadini capannoresi auspicano che il Comune continui ad investire nella cura della mobilità in senso esteso, con particolare attenzione per manutenzione stradale (67%) e viabilità (55%)". Per il 47%, l’amministrazione dovrebbe occuparsi ulteriormente, nei prossimi anni, di pubblica illuminazione e presidiare ancor di più la sicurezza urbana (42%).

Infine il dottor Pietro Vento (hanno collaborato Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone), ha chiosato: "Vi assicuro che questi risultati non si registrano ovunque".

Ma. Ste.