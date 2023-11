Capannori “Bandiera verde“: "Orgogliosi del riconoscimento"

Il Comune di Capannori ha ricevuto il premio Bandiera Verde Agricoltura 2023 di Cia-Agricoltori Italiani per le politiche sostenibili realizzate in ambito ambientale e del cibo, avendo acquisito, proprio recentemente, l’oasi naturale della Gheradesca, messo a dimora numerose nuove alberature, realizzato il progetto "La Piana del Cibo" e per essere stato il primo Comune italiano ad aver aderito alla strategia Rifiuti Zero. A ritirare l’importante riconoscimento ieri (mercoledì) a Roma, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio, è stato l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro. La XXI edizione del Premio è stata dedicata in particolare a giovani e sociale, energie alternative e nuovi trend.

"Siamo davvero orgogliosi di aver ricevuto questo prestigioso premio, per il quale ringraziamo la Cia-Agricoltori Italiani e, in particolare, il presidente Cristiano Fini – dichiara l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro – perché rappresenta un riconoscimento alle nostre politiche sostenibili e ambientali, un settore nel quale, grazie anche alla determinante collaborazione dei cittadini, siamo riusciti ad ottenere ottimi risultati nel campo della raccolta differenziata e della riduzione di produzione di rifiuti. Ciò ci sprona ad andare avanti su questa strada e a fare ancora meglio".

M.S.