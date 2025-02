Cantiere sulla statale del Brennero . La chiusura scatta in ritardo. Primo giorno con poche code e disagi

La Statale del Brennero, nel tratto interessato ai lavori dell’Anas fra il Ponte del Diavolo e Chifenti, è stata chiusa al transito ieri verso mezzogiorno, con circa tre ore di ritardo sull’orario previsto. La lunga attesa che si è protratta nella mattinata ha creato un po’ di sconcerto negli automobilisti. A parte questo, non si sono creati soverchi problemi alla circolazione. Anche al ponte di Calavorno, punto più critico, sembra aver funzionato a dovere la misura adottata da Anas e Provincia con lo smistamento di parte dei mezzi pesanti verso il Ponte Lera, eliminando, almeno per il momento, gli ingorghi verificatisi negli anni passati per analoga chiusura.

Qualche problema per la viabilità si è avuto alla rotonda per il nuovo ingresso alla frazione di Anchiano, dove da oltre una settimana sono stati istallati i semafori per regolare il traffico a senso unico alternato. Misura adottata dall’Anas per facilitare i lavori di posa dei guard rail, che dovrebbero terminare entro pochi giorni. In questo tratto si sono verificate lunghe code di auto e mezzi pesanti che hanno ingolfato la circolazione da e per Lucca. Per contro, è stato eliminato il semaforo all’altezza del bivio di Corsagna.

Questi inconvenienti hanno dato di nuovo fiato alle trombe della protesta, in particolare da parte della consigliera comunale di Borgo a Mozzano Yamila Bertieri, che ha commentato: "Molte le segnalazioni che sto ricevendo dai cittadini. In molti si chiedono perché non vi è stata la possibilità di una comunicazione preventiva fin da novembre – aggiunge Bertieri – che avrebbe permesso ai commercianti, ai residenti, ai genitori degli studenti, ai mezzi di soccorso di potersi organizzare. Inoltre, perché è stato tolto un semaforo per essere messo a pochi metri più avanti?".

"Questa mattina – prosegue Bertieri – vi era una coda internabile di autotreni e pullman bloccati nelle vicinanze della futura rotonda di Anchiano, non solo, si è verificato appena dopo la chiusura un tamponamento lungo la provinciale nella zona Ponte di Calavorno, che ha complicato la situazione".

Il cantiere è stato comunque allestito e ora i lavori, secondo i programmi, dovranno avanzare per 12 ore al giorno, senza sosta nel fine settimana, al fine di rispettare il termine previsto dei 90 giorni per la riapertura della Statale a senso alternato. Intanto il consiglio regionale, su iniziativa dei consiglieri Vittorio Fantozzi e Mario Puppa, ha approvato all’unanimità un atto d’indirizzo in merito a indennizzi a favore delle attività commerciali e produttive interessate dalla del Brennero.

