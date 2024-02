Cantiere per il restyling. Domani divieto di sosta e deviazione delle Lam

Procedono a spron battuto i lavori per il rifacimento della pavimentazione di Piazza del Giglio a cui poi seguirà il restyling della facciata del Teatro del Giglio. Il Comune fa sapere che a causa di una temporanea occupazione di suolo pubblico legato proprio al cantiere in corso per la riqualificazione di piazza del Giglio domani, mercoledì 21 febbraio, dalle 8 alle 20, sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta in via San Girolamo, nel tratto compreso tra piazza Napoleone e l’intersezione con corso Garibaldi. Le linee del TPL saranno opportunamente deviate.