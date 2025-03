Cantiere di lavori in viale Marconi. Ecco come cambierà la viabilità

Nuovo look di viale Marconi a Porcari, nei pressi di piazza Orsi, sede del palazzo del Municipio. Un decoro migliore, senza dubbio, ma i lavori, che cominceranno lunedì 31 marzo (fino al 30 giugno) avranno conseguenze anche sulla viabilità. Ecco le novità. Un intervento necessario per risolvere il problema degli avvallamenti che le radici dei pini, crescendo, hanno nel tempo provocato sulla strada e sui marciapiedi. Durante il periodo compreso tra il 31 marzo e l’8 aprile è previsto il taglio dei pini: viale Marconi sarà quindi chiusa al transito dei veicoli dalle 7.30 alle 18.

Dalle 18 alle 7.30 sarà invece possibile circolare in un senso unico di marcia, con direzione nord-sud (da via del Centenario verso la piazza e non viceversa). Inoltre sarà vietata la sosta su entrambi i lati della strada, così come nell’area di parcheggio a nord-ovest, che verrà usata per stoccare i materiali di cantiere. Il parcheggio a nord-est, invece, diventerà a doppio senso di circolazione. Dal 9 aprile fino al termine dei lavori del primo lotto (che interessano il lato est del viale), previsto entro il 30 giugno, proseguirà il senso unico di marcia su viale Marconi, sempre da nord verso sud, con divieto di sosta sul lato est della strada e nell’area di parcheggio nord-est di piazza Orsi, destinata allo stoccaggio dei materiali. Inoltre ogni mercoledì dalle 7 alle 14 il parcheggio nord-ovest sarà occupato dal mercato settimanale. L’opera, eseguita dalla ditta Giannini Giusto Srl su progetto dell’archistar belga Michel Boucquillon, è frutto di un impegno condiviso tra l’amministrazione comunale, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la famiglia di Emi Stefani, co-fondatore di Sofidel, al quale verrà intitolato il viale. Prevista la ripiantumazione di 23 lecci, resistenti sempreverdi di semplice manutenzione. I nuovi marciapiedi, più ampi e accessibili a tutte le persone, saranno realizzati in calcestruzzo architettonico. Nuovo anche l’impianto di illuminazione, rigorosamente a risparmio energetico. Il sindaco Fornaciari ha commentato: "Il cantiere che cambierà in modo significativo il volto del cuore del paese. Bisogna pazientare qualche mese: le modifiche alla viabilità, concordate in una riunione operativa con la polizia municipale, hanno l’obiettivo di ridurre al minimo indispensabile i disagi per la cittadinanza". Massimo Stefanini