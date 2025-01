Cantiere al via. Primo lotto per realizzare l’asse suburbano

Hanno preso il via in questi giorni i lavori per il primo lotto dell’asse suburbano (qui sopra in foto Alcide), la grande arteria che metterà in collegamento via del Brennero e il nuovo ponte sul Serchio con la rotatoria fra viale Castracani e via Dante Alighieri.

"I lavori - commenta l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lucca, Nicola Buchignani - hanno preso il via con il montaggio dell’area di cantiere. Al momento stanno eseguendo i lavori preliminari allo scavo dei plinti per il nuovo ponte sul Serchio". Il percorso dell’asse suburbano, in questo primo lotto di lavori, partirà dalla rotatoria dell’Acquacalda, dove esiste già il collegamento di innesto a via del Brennero e dove approderà la viabilità connessa al nuovo Ponte sul Serchio. Da qui, il nuovo tratto di strada procederà fino a via della Santissima Annunziata e sarà in parte a raso e in parte sopraelevato, nel punto in cui dovrà superare con un cavalcavia via delle Ville e la ferrovia.

Nell’innesto su via Martiri delle Foibe sarà inoltre realizzata una nuova rotatoria. Tutta l’arteria stradale, ricordiamo, sarà dotata di una pista ciclabile a doppio senso e da un percorso pedonale, oltre ovviamente ad essere illuminata.

Il costo complessivo di questo lotto è di 8.315.000 euro. Importanti anche le opere migliorative che hanno determinato l’aggiudicazione alla ditta Del Debbio: in particolare verrà ricucita la viabilità di via della Canovetta e della zona limitrofa alla nuova opera, sarà utilizzata una pavimentazione di sottofondo stradale totalmente riciclata, ma con caratteristiche tecniche migliori e infine ci sarà un parco gioco in un area limitrofa a via della Santissima Annunziata.

Giulia Prete