Canticum Novum Gospel Choir a ‘La Finestra‘

LUCCa

Quest’anno non sarà un giovedì ad inaugurare gli incontri culturali de "La finestra", che verranno aperti sabato 4 gennaio alle 16,30 con l’esibizione del coro “Canticum Novum Gospel Choir” diretto da Marco Dal Pino. Ad arricchire questo esordio presso l’auditorium di via F.lli Cervi sarà presente, dal sabato al lunedì, una mostra di pittura con l’esposizione di alcune opere dei pittori Moreno Bartoli, Cinzia Coronese, Michele Lovi, Marco Mazzoni ed Antonella Salvetti.

Il primo incontro culturale del 2025 (il 9 gennaio, alle 16 come tutti i giovedì successivi) vedrà la presenza del medico Alessandro Melosi, che con il professor Massimo Cellai intratterrà il pubblico con alcune riflessioni tra filosofia e medicina sul tema dell’invecchiamento. Il 16 sarà la volta del professor Fabiano D’Arrigo che parlerà di quello straordinario insegnante che è stato Don Milani. Olivo Ghilarducci, indimenticato sindaco di Capannori, presenterà poi il 23 gennaio il suo libro “La solitudine della sera”. Gli incontri di gennaio si concluderanno il 30 con il dottor Tommaso Lipparelli che illustrerà, con un ampio reportage fotografico, il suo recente viaggio in Scozia tra brughiera ed oceano. C’è poi aspettativa per il 6 febbraio quando il dottor Farinella ripercorrerà – con la testimonianza dell’autista sopravvissuto alla strage di via Pipitone – gli anni finali del secolo scorso caratterizzati dalle stragi di mafia in cui furono uccisi, con le loro scorte, i magistrati Falcone, Borsellino e Chinnici.