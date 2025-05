Canone In Verso. In San Francesco canzone e poesia

L’appuntamento è per domenica 18 maggio, alle 21, nella chiesa di San Francesco, quando la rassegna Canone In Verso presenterà un evento imperdibile. Ideata e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, questa serata vedrà la partecipazione di Ginevra Di Marco e Franco Arminio, accompagnati sul palco da Franco Magnelli e Andrea Salvatori.

Ginevra Di Marco, una delle interpreti più raffinate del panorama musicale italiano, ha saputo fondere nel suo percorso artistico volti, suoni e memorie, facendo suoi canti in lingue diverse e confrontandosi con artisti italiani e internazionali. Le sue canzoni, che interpretano testi sociali e civili della musica folk e popolare, si intrecciano con le poesie di Franco Arminio, creando uno spettacolo unico nel suo genere.

È stato un tempo il mondo, titolo ispirato da un verso di una canzone dei CSI, ci invita a riflettere su cosa è stato il mondo e cosa sta diventando, attraverso un viaggio tra canzoni e poesia popolari, canzoni d’autore, momenti intimisti e di festa. Arminio e Di Marco condividono una visione sensibile della vita, attenta al silenzio, ai margini, al non clamore, alla bellezza dei paesi abbandonati e al sacro che ci circonda. Tutti elementi, motivo e scopo della loro musica, che si uniscono per un evento straordinario.

Franco Arminio, nato e residente a Bisaccia, in Irpinia d’Oriente, è un poeta e scrittore di grande successo, con numerosi libri pubblicati e decine di migliaia di lettori. Ha guidato molte azioni contro lo spopolamento dell’Italia interna e ha ideato la Casa della paesologia a Bisaccia. Da oltre dieci anni porta avanti il Festival “La luna e i calanchi” ad Aliano (MT), che ha visto la partecipazione di migliaia di persone. Inoltre, conduce su Rai 3 “La biblioteca dei sentimenti” nella stagione televisiva 2024/25. Lo spettacolo è a ingresso gratuito, i biglietti saranno disponibili dalle 12 di martedì 14 maggio su www.fondazionecarilucca.it. Canone In Verso proseguirà sabato 24 maggio, sempre in San Francesco (ore 21) con l’ultimo appuntamento, ideato da Valeria Parrella e da Nicola Lagioia: Portami Eugenio, 100 anni di Ossi di seppia.