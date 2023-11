Cane rimane incastrato nel tubo di scolo: salvato

Lucca, 20 novembre 2023 – Disavventura per un cane da caccia in un bosco a Fabbriche di Casabasciana, frazione nel comune di Bagni di Lucca. L’animale, durante una battuta, è entrato dentro a un tubo di scolo non riuscendo più a uscirne.

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco di Lucca per recuperare e salvare il cane rimasto incastrato. Tramite l’utilizzo di una sonda endoscopica, i vigili del fuoco sono riusciti a individuare il punto esatto dove l'animale si trovava e di conseguenza hanno aperto il tubo per portare in salvo il cane. L’animale è stato consegnato al suo proprietario, sta bene.