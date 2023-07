"Candlelight a Lucca: tributo a Einaudi e Morricone"

Arrivano a Lucca i concerti Candlelight, una serie di concerti musicali originali creati da Fever per democratizzare l’accesso alla cultura, consentendo a persone di tutto il mondo di godere di spettacoli di musica dal vivo a lume di candela suonati da musicisti locali in vari luoghi mozzafiato illuminati da migliaia di candele. L’appuntamento è per il 16 settembre con un Tributo a Ludovico Einaudi e il giorno a Ennio Morricone all’auditorium Istituto Musicale Luigi Boccherini alle 19:30 e alle 21:30 con prezzi a partire da 16 euro (https:feverup.comitluccacandlelight).