"Candidatura Morelli?. Regalo a Pd e Marcucci"

"Candidatura Morelli? Un regalo al Pd e a Marcucci". Alcuni iscritti al circolo FdI di Barga intervengono sulla candidatura della stessa, espressione comunque delle forze di centrodestra che in primis hanno appoggiato la candidata fornacina. Per alcuni componenti FdI però, "la candidatura Morelli è stata portata avanti da qualcuno a titolo personale e con scopi che non sono certamente quelli che noi portiamo avanti. L’idea emersa tra gli iscritti di Barga in queste ultime settimane è una soltanto: che sia un’operazione studiata a tavolino da qualcuno per far vincere il Pd e regalare il Comune all’ex senatore Marcucci. Morelli, non ha mai preso parte al dibattito politico in questi anni né è mai intervenuta su alcuna questione politico amministrativa. Non ci meraviglierebbe quindi a questo punto che sia un’operazione studiata a tavolino per regalare il Comune al Pd che ha malgovernato il nostro territorio e con il quale noi non intendiamo fare accordi, né diretti né indiretti".