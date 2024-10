Campioni d’Italia. Le Contrade. S. Paolino al top

Le Contrade San Paolino sono i nuovi Campioni d’Italia di Balestra Antica da Banco. L’associazione lucchese ha sbaragliato gli avversari conquistando il quarto titolo tricolore della sua storia al 38° Campionato Italiano LITAB, svoltosi il 5 e 6 ottobre a Ventimiglia. A guidare il gruppo il Maestro d’Arme Mauro Tolomei, che ha condotto alla vittoria del prestigioso Torneo a Squadre, trionfando lui stesso nella Sfida Individuale dei Maestri d’Arme.

Un doppio successo per le Contrade, nella gara più importante e attesa dell’anno da tutti i gruppi di rievocazione storica della nazione. Il Campionato Italiano LITAB (Lega Italiana di Tiro Alla Balestra) ha visto la partecipazione di 12 città, articolandosi in 4 gare. I Maestri d’Arme si sono sfidati nel tiro singolo: Mauro Tolomei ha brillato con un colpo magistrale alla rotella, aggiudicandosi la vittoria. Sfuma la speranza di un ulteriore traguardo nel Torneo dei Campioni, dove Francesco Bianchini ha dovuto cedere il passo al rappresentante della città di Chioggia. Nel Torneo a Squadre, il più atteso, ogni città ha schierato 12 balestrieri, selezionati in una sessione di tiri di prova al mattino. I lucchesi hanno dominato con un eccezionale punteggio di 328 punti, superando il loro stesso record di 324, stabilito nel 2019 a Montefalco, dove hanno conquistato il loro terzo tricolore. Il secondo e il primo sono arrivati nel 2001 e nel 1995, sotto la guida rispettivamente dei Maestri d’Arme Mario Puccetti e Maurizio Bartoli.

Infine, il Torneo Individuale al Corniolo è stato vinto dalla città di Norcia. Le Contrade San Paolino si aggiudicano inoltre una Menzione Particolare con Nicholas Bossi, premiato dalla città di Ventimiglia come Balestriere più giovane del Campionato ed autore del miglior tiro alla rotella nel Torneo a Squadre. Anche Alessia Lino si è distinta con il miglior tiro al centro gareggiando nella squadra di Norcia, cui è stata prestata per la sfida a squadre.

Il risultato getta le basi per la nuova stagione. Il prossimo appuntamento è per domenica 20 ottobre in Piazza dei Miracoli a Pisa con il Triangolare Moschini, che vedrà sfidarsi i balestrieri dell’associazione lucchese, della città ospitante e di Chioggia.