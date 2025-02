Campionati di cucina. Nicola Sileo al 3’ posto

La più importante e completa manifestazione culinaria nazionale promossa dalla federazione italiana cuochi ha proposto tre giornate all’insegna del confronto e della competizione dove centinaia di professionisti si sono sfidati in diverse categorie con l’obiettivo di conquistare i titoli tricolori. I rappresentanti dell’unione regionale cuochi toscani hanno dimostrato preparazione e professionalità per raggiungere grandi traguardi: a spiccare è il successo di Marisol Alvarez Guzman dell’associazione cuochi lucchesi nel concorso dedicato alla miglior lady chef, ma non solo. Per quanto riguarda la Valle del Serchio, grazie all’Istituto alberghiero Pieroni, c’è stata la possibilità di brillare. L’associazione cuochi lucchesi, presente con una nutrita delegazione di sostenitori guidati dalla presidente Mariella Lencioni e dalla segretaria Lucia Nardelli, ha trovato ulteriore evidenza infatti anche nelle gare giovanili con la gara del miglior allievo dedicata agli studenti delle scuole superiori: qui si è messo bene in luce Nicola Sileo dell’Istituto "Fratelli Pieroni" di Barga che ha avuto l’opportunità di gareggiare ai campionati della cucina italiana in rappresentanza della Toscana.

Questo studente, nonostante la giovane età, ha dimostrato serietà, preparazione e qualità professionali che sono valse la medaglia d’argento e il terzo posto finale che ripagano del lavoro di preparazione vissuto con la squadra regionale cuochi toscani, con Davide Cantù e con i suoi docenti rappresentati dal professor Daniele Mangiafave, docente della scuola barghigiana.

L.G.