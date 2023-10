Campanile storico di San Romano: finiti i restauri, domenica festa di celebrazioni

Lo storico campanile di Caprignana Vecchia, il paese abbandonato completamente in seguito al terremoto del 1920 e soprattutto per il successivo movimento franoso, domenica ritornerà a sfidare il tempo, dopo i lavori di restauro, eseguiti dal Comune di San Romano per circa 100mila euro. Il nuovo paese di Caprignana fu poi ricostruito in una zona geologicamente più sicura ed ora l’insediamento abitativo si trova a poche centinaia di metri dal vecchio paese. La cerimonia di conclusione dei lavori di restauro dello storico campanile si terrà alle 11 in località Caprignana Vecchia. Alle 11.30 celebrazione della Messa da parte del parroco don Giuliano Salotti. Alle 12.30 passeggiata da Caprignana Vecchia a Orzaglia località Tiro dove alle 13 verrà organizzato il pranzo allestito dalle associazioni locali, ovviamente a pagamento, con i prodotti del territorio.

Dalle 14 circa, laboratori didattici per bambini a cura dei carabinieri forestali biodiversità di Lucca, e di lettura a cura della biblioteca di San Romano e altri giochi con Garfaludica. Alle 15.30 il sindaco di San Romano, Raffaella Mariani, nella veste di vicepresidente del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, conferirà l’attestato di cittadinanza affettiva alla signora Apollonia Maria Paola Domenici di Sillicagnana. Poi, consegna dei riconoscimenti a diplomati e laureati del comune nell’ultimo anno e omaggio per i 50 anni dei Fratres di San Romano.

Dino Magistrelli