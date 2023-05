Campanile restaurato C’è l’inaugurazione

Sabato alle 17, a Pontecosi, in comune di Pieve Fosciana, si terrà la cerimonia di benedizione del restaurato campanile della chiesa parrocchiale di San Magno, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e dei vari enti che hanno contribuito a sostenere la spesa del restauro. L’inaugurazione sarà preceduta da una funzione religiosa con la lettura della liturgia della parola. Il ringraziamento degli abitanti di Pontecosi va all’Arcidiocesi di Lucca, al parroco don Giancarlo Biagioni, al Circolo Anspi – Il ritrovo di Roberta, al Comune di Pieve Fosciana, alle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca e ai parrocchiani per la loro generosità.

"L’ultima manutenzione del campanile - spiega Carlos Bartolomei da sempre in prima fila per le iniziative paesane - risaliva al lontano 1964 e aveva riguardato la tinteggiatura. Era dunque necessaria una manutenzione straordinaria abbastanza urgente anche per la messa in sicurezza del manufatto per evitare la caduta di pezzi di cornicioni e altri calcinacci". Tale necessità era stata riportata nelle sedi competenti nel corso degli ultimi anni, a più riprese e con forza crescente, da Andrea Fiori, vicepresidente del Centro socio-culturale San Magno ed aveva trovato subito una valida spalla in Luca Simonini, economo della parrocchia di San Magno.

I lavori sono stati eseguiti dall’impresa Guidi Gino spa di Castelnuovo per un importo totale di circa 50mila euro, ricavati dal contributo in varia misura degli enti e associazioni già ricordate, insieme al contributo generoso degli abitanti di Pontecosi, fino a raggiungere la quota necessaria per eseguire i lavori.

Dino Magistrelli