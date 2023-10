Campagna multiscreening a Piazza al Serchio, tutte le info

Inizia concretamente stamani a Piazza al Serchio la campagna multiscreening nell’ambito del progetto "Proximity Care", denominato popolarmente "sotto casa", utilizzando l’unità mobile, corredata di tutte le tecnologie sanitarie e di connessione necessarie, inaugurata il 20 settembre a Castelnuovo. A Piazza al Serchio l’unità mobile, in pratica un grosso camper attrezzato, stazionerà in piazza Claudio Bechelli stamattina, domani venerdì e lunedì 9 ottobre. Tale campagna multi screening, a tutela della salute dei cittadini, è rivolta a uomini e donne dai 25 ai 74 anni, residenti sul territorio comunale, che hanno ricevuto la lettera di invito nei giorni scorsi. Sul mezzo ci sarà personale sanitario dell’Azienda per l’effettuazione della mammografia, Hpv test, esame del sangue occulto nelle feci (screening colon retto), dermatoscopia. L’amministrazione comunale invita calorosamente coloro che hanno ricevuto la lettera di convocazione a cogliere l’opportunità di effettuare gli esami per i quali uno è stato chiamato. Non ci saranno attese e tutto si effettuerà in una sola volta. I test sono gratuiti. Per altre informazioni e chiarimenti l’amministrazione invita gli interessati a contattare il proprio medico curante. Successivamente, giovedì 12 e venerdì 13 ottobre, tale campagna multiscreening, rivolta, ripetiamo, a coloro che hanno ricevuto la lettera di invito della Asl, si effettuerà per tutto il territorio comunale di San Romano presso il parcheggio dell’Ostello Ai Canipai. L’amministrazione di San Romano informa anche che chi è in difficoltà per raggiungere l’unità mobile all’Ostello Ai Canipai, si metta in contatto con il Comune per organizzato un apposito trasporto. Infine chi non avesse ricevuto la lettera dell’Azienda, pure trovandosi nella fascia di età 25-74, si rivolga al medico curante o al numero 0585 498004 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30.

Dino Magistrelli