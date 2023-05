Campagna di Russia Convegno aperto nell’80° anniversario

In occasione dell’80° anniversario della Campagna di Russia, l’Associazione Nazionale Bersaglieri di Lucca, in stretta collaborazione con gli Autieri, vuole ricordare quei tragici avvenimenti, con una convegno tenuto dal professor Luciano Luciani, all’Auditorium della Fondazione Banca del Monte in piazza San Martino questo pomeriggio alle ore 17. La conferenza è aperta alle Associazioni d’Arma, alle altre Associazioni, alla cittadinanza e a tutti coloro che sono interessati a conoscere i fatti e la storia drammatica di una guerra, che portò tanti lutti nelle famiglie italiane. La conferenza inoltre prelude la cerimonia di restauro del monumento ai Caduti Lucchesi in Russia, che si terrà sabato 20 maggio al cimitero urbano di Sant’Anna. La cittadinanza, anche in questa occasione, è invitata a partecipare.